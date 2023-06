Nel week end Mark Hamill ha detto che non tornerà più nei panni di Luke Skywalker nel futuro di Star Wars.

Ospite di CBS Sunday Morning, Mark Hamill ha ribadito che i suoi giorni da Luke Skywalker sono finiti:

Ho avuto il mio momento, e questo è un bene. Ma ora basta. Mai dire mai, ma non vedo alcun motivo per interpretare di nuovo Luke, mettiamola così. Hanno così tante storie da raccontare, non hanno più bisogno di Luke.

Negli scorsi anni l’attore era apparso nei panni dello Jedi all’interno di The Mandalorian, anche se poi ringiovanito e interpretato da un altro attore. Vorrà dire che il Jedi non apparirà in Ahsoka? O semplicemente che non sarà più interpretato da Hamill?

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: TV Line

