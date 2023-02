Mare Fuori 3 si conferma un grande successo per la Rai, come dimostra il nuovo boom di visualizzazioni su RaiPlay per il lancio della stagione.

Il 1 febbraio a mezzanotte sono infatti usciti i primi 6 episodi della nuova stagione, direttamente in streaming: verranno poi riproposti, con la stagione completa, a partire dal 15 febbraio in prima serata su Rai2 con due episodi a serata. Un lancio in anteprima che ha ottenuto risultati oltre ogni aspettativa: la Rai ha infatti comunicato che nell’arco della prima giornata sono state registrate ben 8 milioni di visualizzazioni e 3.5 milioni di ore di visione.

Si tratta del contenuto più visto di sempre su RaiPlay nelle prime 24 ore, ed è anche il titolo più visto di sempre nel perimetro Auditel, nella prima giornata di disponibilità su una piattaforma digitale nel nostro Paese. La metà degli spettatori che hanno visto gli episodi ha meno di 25 anni.

Un altro dato interessante è che nella sola giornata del 1 febbraio sono state più di 300.000 le iscrizioni a RaiPlay. Per la sola prima puntata oltre un milione di device si sono collegati durante il corso della giornata.

Nel cast della serie, capitanato Carolina Crescentini e Carmine Recano e Valentina Romano, anche Nicolas Maupas, Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo.

Fonte: Rainews