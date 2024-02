Continua il successo di Mare Fuori, la serie tv targata Rai, con i primi sei episodi della quarta stagione disponibili dal 1 Febbraio su RaiPlay

Mare Fuori è tornato e l’ha fatto nel silenzio della notte. Anche se a giudicare dai numeri si è trattata di una notte tutt’altro che silenziosa. Alla mezzanotte di giovedi 1 febbraio su RaiPlay sono state infatti caricate le prime sei puntate dell’attesissima quarta stagione e dopo sole due ore dalla pubblicazione sono state registrate 1.136.202 visualizzazioni, più del doppio rispetto allo scorso anno, con un incremento dell’82% di tempo speso sulla piattaforma.

Mare Fuori 4 – Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito FOTO: Sabrina Cirillo

Un’affluenza che ha mandato in tilt i server di RaiPlay e che ha gettato per qualche minuto nello sconforto tutto il pubblico collegato (su TikTok si possono trovare decine di video di fan disperati mentre cercano di riavviare la pagina). Oltre un milione di adolescenti (e non solo) sono quindi rimasti svegli in spasmodica attesa, pur di vedere al più presto gli episodi: questo ha portato Mare Fuori a totalizzare ascolti pari a quelli che il resto dell’offerta di RaiPlay raggiunge in due settimane di programmazione, numeri che diventano ancora più sbalorditivi se pensiamo che stiamo parlando di una messa in onda notturna (fenomeni del genere non si verificavano dai tempi dell’ultima stagione di Game of Thrones). Nelle prime ventisei ore il numero di visualizzazioni ha superato poi i 13 milioni, e ad oggi, a soli quattro giorni, siamo a più di 25 milioni.

Come abbiamo analizzato nel nostro speciale, il fenomeno Mare Fuori è un caso eccezionale all’interno della serialità italiana, che ha raggiunto una popolarità trasversale e inaspettata, la cui modalità di distribuzione, quella dello streaming, più vicina al pubblico giovane di riferimento della serie, si è rivelata anche quest’anno più che vincente.

Mare Fuori 4 – Domenico Cuomo FOTO Sabrina Cirillo

Secondo la Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati:

“Questa serie continua a sorprenderci per la capacità di rinnovarsi e rilanciare la sua forza d’attrazione rispetto al pubblico, quello dei giovani in particolare che si riconoscono in un racconto fortemente realistico che, in coerenza con lo spirito del servizio pubblico, colpisce per l’autenticità dei sentimenti con cui descrive il delicato passaggio all’età adulta nella condizione estrema del carcere minorile”.

Dopo aver lasciato migliaia di fan col fiato sospeso per un anno, Mare Fuori con questi primi sei episodi sembra voler essere il secondo atto di un percorso visivo e narrativo intrapreso nella scorsa stagione: oltre a dare risposta ad alcune domande rimaste in sospeso, questa quarta stagione approfondisce i vecchi e i nuovi legami che si sono venuti a creare dopo l’uscita di scena di alcuni personaggi chiave, e lo fa fin da subito non risparmiando lacrime, colpi di scena, risate e dolori.

Allo stesso tempo però, per riprendere le parole del regista Ivan Silvestrini, questa stagione di Mare Fuori si configura come quella più lungimirante della serie: per i giovani protagonisti il cambiamento è nell’aria ed è finalmente arrivato il tempo di guardare oltre le sbarre del carcere.

Mare Fuori 4 – Clara Soccini, Kyshan Wilson FOTO: Sabrina Cirillo

Qui di seguito la trama della quarta stagione di Mare Fuori:

Dopo quattro stagioni i protagonisti della serie si trovano metaforicamente a navigare in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’ancora salvifica della famiglia. Sono soli, spinti dalla corrente verso il largo. Ora devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. Al loro fianco non c’è più l’amore incondizionato della famiglia, ma quello degli amici con cui scelgono di navigare.

A contrastare questo racconto ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che nel bene e nel male vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio. Chi non lo fa permette ad altri di farlo per lui.

La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

Mare Fuori 4 – Massimiliano Caiazzo FOTO: Sabrina Cirillo

A giudicare dalle migliaia di interazioni social generate, con questa prima parte di stagione il pubblico non ha fatto attendere la sua risposta, e online si possono già trovare una moltitudine di reactions, parodie, meme e soprattutto teorie sul finale che possiamo essere certi, finirà per battere ogni record fino ad ora raggiunto.

Vi ricordiamo che i primi sei episodi di Mare Fuori sono disponibili su RaiPlay, mentre i restanti sei episodi finali verranno caricati sulla piattaforma mercoledì 14 Febbraio a mezzanotte, in concomitanza con la messa in onda su Rai Due del primo episodio, per arrivare poi dopo sei settimane di programmazione al gran finale il 20 Marzo.

E voi avete già visto i primi sei episodi di Mare Fuori 4? Commentate se avete un abbonamento a BadTaste+!

Lo sapevi? BadTaste è su TikTok!

Trovate tutte le notizie su Mare Fuori, nella nostra scheda.