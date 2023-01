Marie Kondo: la sua vita ora è più disordinata e a lei va bene così

Era il 2019 e su Netflix, Facciamo ordine con Marie Kondo stava raggiungendo gli spettatori di tutto il pianeta spingendoli a riesaminare la visione del proprio spazio personale.

Nell’eminente serie di Netflix e nel suo seguito, l’omonima consulente organizzativa entrava nelle case delle persone e insegnava loro a lasciar andare il disordine e ad abbracciare solo ciò che “scatena la gioia“. Come cuore e centro di Facciamo ordine e Scintille di gioia, Marie Kondo è diventata così riconoscibile che il suo nome si è trasformato in un verbo. Grazie al suo marchio KonMari Method, Kondo è diventata un’icona globale della pulizia e dell’ordine.

Sono passati alcuni anni dal 2019 e di acqua sotto i ponti ne è passata e se i cassetti della vostra cassettiera, un tempo perfettamente catalogati, non sono più così ordinati, non siete soli. Con voi ci c’è anche la regina del pulito, la stessa Kondo.

“Finora ero una professionista dell’ordine, quindi facevo del mio meglio per tenere sempre in ordine la mia casa“, ha detto tramite un interprete in un recente webinar per i media, come riportato dal Washington Post. Negli ultimi tempi, però, “ho un po’ smesso di farlo“, ha osservato. E ha dichiarato: “La mia casa è un casino“, senza mezzi termini.

Kondo ha dato alla luce il suo terzo figlio nel 2021 e da allora sembra aver rivalutato le sue priorità. Ha detto di aver abbandonato il picco dell’organizzazione “in senso positivo“. Invece di dedicare ore interminabili a garantire che la sua casa fosse perfettamente in ordine ora ha capito che ciò che è importante per lei è godersi il tempo con i figli a casa. Per lei, concentrarsi sulla famiglia piuttosto che sul ripiegamento equivale a dedicare il tempo “nel modo giusto per me in questo momento, in questa fase della mia vita“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Marie Kondo? Ditecelo nei commenti.