Mark Ruffalo sarà il protagonista della nuova miniserie scritta e prodotta da Brad Ingelsby, il creatore di Omicidio a Easttown.

La serie sarà diretta da Jeremiah Zagar (We The Animals) e avrà al centro una task force di agenti di polizia e i criminali che cercano di arrestare.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è realizzata per HBO e Francesca Orsi ha dichiarato:

Siamo assolutamente elettrizati nell’unire ancora una volta le forze con Brad Ingelsby, il brillante autore di Omicidio a Easttown. La creatività senza confini di Brad e la sua capacità senza rivali nel conquistare gli spettatori è fonte di ispirazione e non vediamo l’ora di intraprendere un altro viaggio insieme. Quando è emersa l’opportunità di collaborare nuovamente con Mark, abbiamo tutti colto l’occasione di vedere come riuscirà a infondere umanità in un nuovo ruolo. Siamo inoltre onorati nel collaborare con Jeremiah, un regista senza paragoni la cui profonda comprensione della narrazione visiva eleverà questo progetto a nuove altezze. La convergenza di questi talenti è così eccitante e non vediamo l’ora di condividere questa storia con il mondo.