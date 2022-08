Marlee Matlin collaborerà come produttrice, tramite la sua Solo One Productions, per realizzare una serie basata sull’autobiografia Signs of Survival: A Memoir of the Holocaust.

Il progetto tratto dal libro di Joshua M. Greene racconta la storia di Renee Hartman e di sua sorella Herta mentre affrontano insieme l’Olocausto. Le due giovani ebree vivono in Cecoslovacchia negli anni ’40 e, insieme ai genitori, sono immediatamente in pericolo. Renee è l’unica persona udente della sua famiglia e deve avvisare i genitori e la sorella appena sente i nazisti avvicinarsi alla loro casa, per riuscire così a nascondersi. Ben presto, tuttavia, i suoi genitori vengono tragicamente portati via e le due sorelle iniziano a fuggire, alla ricerca di un posto sicuro dove nascondersi. Usando il linguaggio dei segni e affidandosi una all’altra per trovare forza, Renee e Herta devono lottare per sopravvivere al periodo più oscuro.

Matlin ha dichiarato:

Essendo sorda e una donna ebrea, sono andata alla riceca di una storia autentica e mai raccontata prima sull’Olocausto. Questa storia vera, basata sulla vita reale di due sorelle, una sorda e una udente, mi ha ispirata ancora di più a portare questa storia sullo schermo.

La serie, attualmente nelle fase di sviluppo, sarà prodotta agrazie alla collaborazione tra Amblin Television e Scholastic Entertainment.

Fonte: Variety