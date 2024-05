Martin Short è appena stato insediato come sindaco di Funner, California, ricevendo le chiavi dalla sua collega di Only Murders in the Building Jane Lynch.

Racconta l’attore 74enne dopo la cerimonia in un’intervista a People:

Non credo più nelle liste dei desideri. Ora mi rendo conto, a 74 anni, che l’avrei già fatto. Bill Maher ed io condividiamo questo – che non abbiamo liste dei desideri. Ne abbiamo parlato. Se avessi voluto dirigere, l’avrei fatto. Adoro essere il sindaco di Funner, ma anche semplicemente – amo recitare.

Aggiunge inoltre di essere particolarmente contento di aver potuto passare del tempo con la sua amica Jane Lynch.

È bellissimo. Sono in questo splendido completo, posso trascorrere del tempo con Jane Lynch. Amo Jane.

Jane Lynch tornerà ancora nella quarta stagione di Only Murders in the Building, disponibile su Disney+ dal 27 agosto, tramite alcuni flashback. Sarà proprio lei il centro del mistero che i tre podcaster dovranno risolvere.

