Hasbro Pulse ha presentato due nuove proposte della linea Marvel Legends ispirata alle più note e amate saghe della Casa delle Idee.

Nello specifico di tratta di un set di due action figure di Mary Jane Watson e Green Goblin basata sul cartoon anni novanta Spider-Man: The Animated Series e di ‘un elmo di Magneto di dimensioni 1:1 ispirato alla nuova serie X-Men ’97, in arrivo prossimamente in streaming su Disney Plus.

Trovate tutti i dettagli qua sotto!

Hasbro Marvel Legends Series, elmo di Magneto (disponibile dal 26 giugno)

Il mutante Magneto, autoproclamatosi maestro del magnetismo, è il superstite di un genocidio che ha trascorso la sua vita a lottare per i meno fortunati. La Marvel Legends è fiera di presentare questa riproduzione in scala 1:1 del casco di Magneto, così come appare nel Marvel Cinematic Universe. Dotato di dettagli e decorazioni fedeli alla serie, questo articolo per roleplay Marvel Legends è un’aggiunta essenziale per la tua collezione Marvel.

questo articolo premium per roleplay per adulti Marvel Legends in scala 1:1 è ispirato alla serie “X-Men ’97” dei Marvel Studios

il mutante Magneto, autoproclamatosi maestro del magnetismo, è il superstite di un genocidio che ha trascorso la sua vita a lottare per i meno fortunati

con decorazioni e un design premium, questo casco presenta dettagli che riproducono il potente casco usato da Magneto per proteggersi dagli attacchi telepatici

questo casco per roleplay è dotato di una morbida imbottitura per una vestibilità regolabile che permette a chi lo indossa di essere sempre pronto per la battaglia

gli appassionati del Marvel Cinematic Universe possono cercare altri articoli premium per roleplay Marvel Legends ispirati a film e serie (venduti separatamente, secondo disponibilità).

Marvel Legends Hasbro Pulse

Marvel Legends Hasbro Pulse



Hasbro Marvel Legends Series, Mary Jane Watson e Green Goblin (disponibile dal 7 luglio)

Impossessatosi ancora una volta della mente di Norman Osborn, Green Goblin vuole vendicarsi di Spider-Man rapendo la fiera e indipendente Mary Jane Watson. Queste action figure collezionabili per adulti in scala da 15 cm della Marvel Legends riproducono fedelmente i personaggi di Mary Jane Watson e Green Goblin della serie animata “Spider-Man – L’Uomo Ragno” del 1994, con dettagli premium, molteplici punti di snodo e 5 accessori ispirati alla serie. Presente da oltre 80 anni nella storia dei fumetti e del cinema, Marvel è un punto di riferimento per gli appassionati collezionisti di tutto il mondo. Nella Marvel Legends Series, i personaggi più amati del Marvel Comic Universe e del Marvel Cinematic Universe sono riprodotti con dettagli premium e punti di snodo eccezionali, per poter assumere pose realistiche ed essere esposti nelle collezioni. Dalle action figure fino ai veicoli e agli articoli per roleplay premium, la Marvel Legends Series offre ad appassionati e collezionisti articoli da collezione Marvel ispirati ai personaggi. Altre action figure vendute separatamente, secondo disponibilità.

impossessatosi ancora una volta della mente di Norman Osborn, Green Goblin vuole vendicarsi di Spider-Man rapendo la fiera e indipendente Mary Jane Watson

questa confezione da 2 con le action figure di Mary Jane Watson e Green Goblin è ispirata alla serie animata “Spider-Man – L’Uomo Ragno” del 1994

queste action figure di Spider-Man includono 6 accessori ispirati ai fumetti, tra cui una testa alternativa per Green Goblin

appassionati e collezionisti della Marvel possono esporre nella loro collezione queste action figure Hasbro Marvel Legends da 15 cm con punti di snodo su testa, braccia e gambe e decorazioni fedeli alla serie

questa confezione da 2 presenta un eccezionale stile vintage ispirato alle vecchie VHS ed è perfetta da esporre in una collezione di action figure Marvel

Hasbro Marvel Legends Series

Hasbro Marvel Legends Series



Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

I film e le serie imperdibili