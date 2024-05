Ecco riassunti in un unico articolo tutto quello che sappiamo sulle serie tv Marvel Studios in arrivo.

Agatha All Along

In arrivo il 18 settembre su Disney+.

Cast: Kathryn Hahn (Agatha), Emma Caulfield Ford (Dottie), Patti LuPone (Lilia Calderu), Aubrey Plaza (The White Lotus), Joe Locke (Heartstopper), Sasheer Zamata (Jennifer Kale), Ali Ahn (Raising Dion)

Cast secondo i rumor: Maria Dizzia (Orange Is the New Black)

Numero di episodi: Non ancora annunciati

Daredevil: Born Again

In arrivo a marzo 2025.

Cast: Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher), Deborah Ann Woll (Karen), Elden Henson (Foggy) e Ayelet Zurer (Vanessa Fisk) dalla serie Netflix, più Sandrine Holt (House of Cards) sempre come Vanessa Fisk, Margarita Levieva (Revenge) come Heather Glenn, Michael Gandolfini (The Many Saints of Newark) come Daniel Blade, Nikki M James (Severance) come Kirsten McDuffie, Genneya Walton (Never Have I Ever) come BB Urich, Clark Johnson (Evil, Bosch) come Cherry, Arty Froushan (Carnival Row) come Buck Cashman e Zabryna Guevara (New Amsterdam) come Sheila Rivera.

Numero di episodi: 9

Iron Heart

In arrivo prossimamente.

Cast: Dominique Thorne (Riri Williams/Ironheart), Lyric Ross (BFF di Riri), Anthony Ramos (Parker Robbins aka The Hood), Alden Ehrenreich, Manny Montana, Harper Anthony e Regan Aliyah

Cast secondo i rumor: Shakira Barrera (GLOW), Rashida Olayiwola (Jury Duty) e Paul Calderón (Bosch)

Numero di episodi: 6

Wonder Man

In arrivo prossimamente.

Cast: Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen) sarà Simon Williams, Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead) sarà i lfratello di Simon, Eric.

Cast secondo i rumor: Ben Kingsley dovrebbe riprendere il suo ruolo del MCU, ovvero Trevor Slattery.

Numero di episodi: Non ancora annunciati

Progetto sul Wakanda senza titolo

In arrivo prossimamente.

Cast secondo i rumor: Danai Gurira tornerà come Okoye.

Numero di episodi: Non ancora annunciati

Progetto su Visione senza titolo

In arrivo nel 2026.

Cast: Paul Bettany tornerà come Visione.

Numero di episodi: Non ancora annunciati

Fonte: TV Line

