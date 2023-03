I Marvel Studios stanno affrontando vari cambiamenti e Variety, condividendo i dettagli di quanto sta accadendo, ha svelato un aggiornamento sulla data di uscita delle serie prodotte per Disney+, anticipando che alcune potrebbero arrivare solo nel 2024.

La testata sostiene infatti che i progetti legati agli show del MCU per il piccolo schermo siano stati modificati: inizialmente era previsto il debutto di cinque titoli nel 2023, ora solo tre o quattro. Alcune serie verranno quindi posticipate al 2024 o “possibilmente anche oltre”.

Le serie previste per il 2023 erano Secret Invasion, la stagione 2 di Loki, Ironheart, Echo e Agatha: Coven of Chaos.

Su Disney+ dovrebbero inoltre arrivare le serie animate X-Men ’97 e la seconda stagione di What If…?.

Per ora nessuna delle serie ha una data di uscita ufficiale sulla piattaforma di streaming e Kevin Feige stesso aveva confermato l’intenzione di modificare le tempistiche legate alla distribuzione dei vari tasselli del MCU.

Che ne pensate? Quali serie Marvel saranno posticipate al 2024?

Fonte: Variety

