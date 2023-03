Promessa mantenuta: questa mattina in Piazza Duomo a Milano lo chef Bruno Barbieri ha tagliato i capelli del vincitore della dodicesima edizione di Masterchef Italia.

In una diretta Instagram che ha visto collegate migliaia di persone (che gridavano in coro “Bruno Barbiere”), il giudice ha quindi accorciato la folta capigliatura di Edoardo Franco, che giovedì sera si è aggiudicato la finale del cooking show di Sky. Durante una delle puntate finali, lo chef aveva annunciato che gli avrebbe tagliato i capelli in piazza Duomo se avesse vinto: ha quindi mantenuto la parola data. Ma chi pensava che Edoardo sarebbe stato rasato a zero è rimasto deluso: i suoi lunghi e caratteristici capelli sono diventati semplicemente un… caschetto, inclusa la frangetta che è stata accorciata.

Con la vittoria, lo ricordiamo, Edoardo si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro; la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette, “Daje! – La mia cucina senza confini”, edito da Baldini+Castoldi, in uscita dal 10 marzo; l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana; e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Ecco il video!