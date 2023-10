Netflix ha annunciato la data di uscita di Masters of the Universe: Revolution condividendo anche delle nuove immagini. L’appuntamento per i fan è stato fissato al 25 gennaio quando gli spettatori assisteranno a un epico scontro tra Skeletor e He-Man, sostenuto dai suoi alleati, che lottano per il controllo di Eternia.

Le immagini di Revolution anticipano inoltre che Skeletor farà parte della setta Techno-Virus, svelando il look del personaggio in cui sono presenti degli elementi legati alla tecnologia.

Nei nuovi episodi sarà coinvolto anche il villain Hordak, più volte impegnato in scontri con She-Ra e He-Man durante la storia di Eternia.

Skeletor, inoltre, che si credeva fosse morto durante una battaglia, sarà ancora vivo.

Il creatore di Masters of the Universe: Revolution è Kevin Smith.

