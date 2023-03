Masters of the Universe: Revolution, Melissa Benoist darà voce a Teela

Masters of the Universe: Revelation

Melissa Benoist sarà la voce di Teela in Masters of the Universe: Revolution, la continuazione del progetto Netflix dedicato alle avventure di He-Man sviluppato da Kevin Smith e iniziato con Revelation.

Mattel ha annunciato nella giornata di ieri che la star di Supergirl sostituirà Sarah Michelle Gellar, che aveva interpretato il personaggio nella serie animata originale.

Nei nuovi capitoli Teela sarà al fianco di He-Man e il resto del gruppo durante la lotta per salvare Eternia dall’oscurità.

Mattel ha dichiarato in un comunicato:

Revolution è una storia completamente nuova che si concentra sulla classica rivalità che vede He-Man contrapposto a Skeletor in un modo in cui gli spettatori non hanno mai visto.

Nelle puntate ci sarà uno scontro tra la tecnologia e la magia mentre He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e una minaccia mortale.

Melissa ha dichiarato:

Ho colto al volo l’opportunità di lavorare accanto al mio amico, Kevin Smith, e di unirmi alla famiglia di Revolution con il ruolo di un’altra eroina coraggiosa e senza paura. Non vedo l’ora di condividere la prossima evoluzione della storia di Teela con i fan.

Nel cast di doppiatori ci sono Chris Wood nel ruolo di He-Man, Mark Hamill che sarà Skeletor e William Shatner, che darà voce a un personaggio ancora avvolto dal mistero.

La serie Masters of the Universe: Revolution ha debuttato su Netflix nel 2024.

