sarà il protagonista di, un progetto prodotto per Showtime tratto dal romanzo scritto da Thomas Mallon.L’attore sarà inoltre coinvolto come produttore della miniserie composta da otto episodi, creata dallo sceneggiatore Ron Nyswaner, che in passato ha ottenuto una nomination agli Oscar per Philadelphia e ha fatto parte del team di produttori di Ray Donovan e Homeland.

Daniel Minahan (American Crime Story: Versace) sarà produttore esecutivo e regista dei primi due episodi, mentre Robbie Rogers farà parte del team della produzione.

Il progetto viene descritto come una storia d’amore e un thriller politico. Al centro della trama ci saranno due uomini molto diversi che si incontrano durante l’epoca McCarthy a Washington.

Bomer avrà il ruolo di Hawkins Fuller, un uomo bello e carismatico che conduce una vita economicamente soddisfacente e dietro le quinte in campo politico. Hawkins evita ogni legame emotivo fino a quando incontra Tim Laughlin, un giovane pieno di idealismo e fede religiosa.

I due protagonisti inizieranno una storia d’amore proprio mentre Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra alle persone “sovversive e deviate sessualmente”.

La storia dei personaggi si svolgerà durante quattro decenni della storia americana, mostrando così le proteste contro la guerra in Vietnam, l’edonismo alimentato dalle droghe degli anni ’70, e la crisi legata al diffondersi dell’AIDS negli anni ’80.

