La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

In un’intervista video con Rolling Stone, Matt Smith ha rivelato quali oggetti ha conservato dai set di Doctor Who e House of The Dragon, in occasione della promozione della serie HBO. Nello show della BBC, Smith è stato l’undicesimo Dottore dal 2010 al 2013, diventano l’attore più giovane a interpretare il celebre personaggio; nell’atteso prequel di Game of Thrones, in arrivo questo lunedì, vestirà invece i panni del principe Daemon Targareyan.

Ecco dunque le sue parole:

Ho conservato alcune cose belle quando facevo Doctor Who. Beh, le ho tenute perché te le danno, ma non puoi… Hai un costume in casa che non puoi mai indossare, perché sembreresti un vero imbranato. E ho tenuto il cacciavite sonico. Quali altre cose fantasy ho fatto? In realtà ho una spada, a casa ho la Dark Sister di House of the Dragon. Per coloro che non sanno di cosa si tratta, è una spada che possiede il personaggio che interpreto. L’hanno chiamata Dark Sister ed è un tipo di acciaio particolare. È solo appoggiata a una libreria.

Vi ricordiamo che, nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

FONTE: Youtube