Matthew McConaughey ha svelato i dettagli della sua nuova serie che lo vedrà recitare nuovamente accanto a Woody Harrelson, il cui titolo sembra essere Brother From Another Mother.

Il progetto destinato ad Apple si baserà, come dichiarato dal premio Oscar a Kelly Ripa durante il podcast Let’s Talk off Camera with Kelly Ripa, sulla vita reale e sulle loro famiglie. Matthew ha sottolineato:

Io e Woody siamo migliori amici, e abbiamo approcci diversi a come cresciamo i nostri figli e affrontiamo certe cose.

McConaughey ha aggiunto:

Si tratta di una storia d’amore su di noi, io e lui e le nostre famiglie che uniamo le forze, e i conflitti e gli aspetti comici legati a tutto questo.

Secondo quanto dichiarato da Apple, le potenziali fonti di tensione saranno legate al fatto che le due famiglie inizieranno a vivere insieme nel ranch di Matthew in Texas.

L’attore ha svelato che la sua amicizia con Woody è talmente profonda che si è persino chiesto se fossero legati in qualche modo a livello biologico. L’idea è stata anche alimentata dalla scoperta che sua madre “aveva conosciuto” il padre di Harrelson:

Dove inizio io e dove finisce lui e dove lui inizia e io finisco ha sempre rappresentato un confine poco chiaro, e quella è parte del bromance esistente tra noi. I miei figli lo chiamano zio Woody, i suoi mi chiamano zio Matthew.

Kelly ha chiesto l’attore se hanno mai fatto un test del DNA per scoprire se sono realmente in qualche modo parenti, e McConaughey ha ammesso:

Si tratta di quello che stiamo per fare.

La serie, che permetterà ai due attori di recitare insieme dopo True Detective, sarà prodotto da Harrelson, McConaughey, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Bill Boost e Jeremy Plager.

Che ne pensate dei nuovi dettagli sulla serie con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, Brother From Another Mother?

