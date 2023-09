Maury Povich vuole verificare se Matthew McConaughey e Woody Harrelson siano o meno fratellastri. Durante una recente intervista con McConaughey, E! News ha condiviso un video messaggio di Povich, in cui l’ex conduttore di “Maury” dice all’attore che “uscirebbe dalla pensione” per sottoporre lui e Harrelson a un test del DNA. “Potremmo fare una prima serata”, ha detto Povich nel video, “e mi farò anche tornare il colore dei capelli da showtime”. “Woody ha il mio numero. Sono pronto”.

Il personaggio televisivo ormai in pensione, noto per la sua frase emblematica ” You are not the father” (non sei il padre), conduceva test del DNA nel suo talk show omonimo “Maury”, andato in onda dal 1991 al 2022. McConaughey, che stava promuovendo il suo primo libro illustrato per bambini “Just Because” su E! News, ha detto in risposta alla clip: “Non so se ti chiameremo per farlo nel tuo show, ma mi piace il modo in cui stai pensando”. All’inizio di quest’anno, McConaughey ha rivelato nel podcast “Let’s Talk Off Camera” di Kelly Ripa di essersi chiesto se Harrelson sia effettivamente suo parente.

“In Grecia, qualche anno fa, eravamo seduti a parlare di quanto siamo legati e delle nostre famiglie“, ha raccontato McConaughey. “E mia madre è lì e dice: ‘Woody, conoscevo tuo padre’. Tutti erano consapevoli delle ellissi che mia madre aveva lasciato dopo ‘conoscevo’. Era un K-N-E-W molto carico“. Mentre McConaughey crede che Harrelson sarebbe più propenso a sottoporsi al test del DNA, lui stesso è meno entusiasta dell’idea. “È un po’ più difficile per me, perché mi sta chiedendo di correre il rischio di dire: ‘Aspetta un attimo, stai cercando di dirmi che mio padre potrebbe non essere mio padre dopo 53 anni di convinzione?‘”. Ha spiegato McConaughey. “Devo mettermi in gioco un po’ di più“

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.