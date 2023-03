Matthew McConaughey e Woody Harrelson, dopo True Detective, saranno prodtagonisti di una nuova serie tv creata da David West Read.

Il nuovo progetto dell’ideatore di The Big Door Prize non ha ancora un titolo ufficiale.

Al centro della trama c’è una bizzarra storia d’amore che ruota intorno allo “strano e meraviglioso legame” tra i due protagonisti. La serie vedrà la loro amicizia messa alla prova quando le loro famiglie cercano di vivere insieme nel ranch del personaggio di McConaughey in Texas. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti il team di autori e gli interpreti delle puntate.

I due attori sono da molti anni grandi amici, collaborando in occasione di alcuni film e portando al successo la prima stagione di True Detective, e hanno spesso parlato del tempo trascorso insieme. Il loro legame di amicizia potrà quindi essere molto utile sul set della serie prodotta da Skydance Television per Apple TV+.

Fonte: Deadline