Matthias Schoenaerts ha ottenuto un altro prestigioso ruolo per il piccolo schermo: dopo aver girato Django sarà infatti uno dei protagonisti di The Palace.

La serie targata HBO è stata ordinata dalla tv via cavo americana a luglio e ha come star Kate Winslet. Attualmente non sono stati diffusi i dettagli riguardanti il personaggio affidato a Matthias.

The Palace racconterà la storia di un anno trascorso tra le mura del palazzo di un regime autoritario mentre chi ha il potere inizia a perdere il controllo.

Will Tracy avrà l’incarico di firmare la sceneggiatura della serie, produrla e come showrunner. Stephen Frears sarà invece regista e produttore e Winslet farà parte del team dei produttori, oltre a essere la protagonista.

Nel team degli autori, inoltre, ci saranno Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart, e Sarah DeLappe.

Schoenaerts, prossimamente, sarà protagonista anche dei film Amsterdam diretto da David O. Russell con la parte del detective Lem Getweiler, The Way of the Wind con la regia di Terrence Malick, e The Old Guard 2, sequel del lungometraggio targato Netflix.

Che ne pensate dell’arrivo di Matthias Schoenaerts nella serie The Palace? Lasciate un commento!

Fonte: Variety