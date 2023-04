La Radical Act di Don Cheadle produrrà Max, una serie tv comedy dark per Max, il servizio streaming di Warner Bros e Discovery+.

Camilla Blackett sarà la showrunner di Max, la storia parlerà di una donna millenial che cerca di bilanciare i suoi vari problemi con lavoro e vita privata. La descrizione ufficiale anticipa che il personaggio ha anche leggere tendenze sociopatiche. In qualità di produttore esecutivo del progetto, Cheadle è affiancato da Mika Price, e ha commentato così l’annuncio:

Anche la radicetta che perfora il seme e si radica nel terreno è qualcosa di audace. Ecco perché Mika ed io siamo stati attratti sia da Camilla che da questo progetto, è molto in linea con quello che facciamo. Max è incentrata su un personaggio che non abbiamo mai visto prima in tv e ci espone a un mondo inesplorato. Pensiamo che il mix creerà una narrazione molto avvincente e divertente.