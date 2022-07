JD Pardo, durante il San Diego Comic-Con 2022, ha ammesso divertito che preferisce girare le scene di Mayans MC con il cane del suo personaggio rispetto a quelle accanto a Sarah Bolger.

L’attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha raccontato:

Quel cane si chiama Princess – è il suo vero nome, quello in scena è Sally – ed è incredibile. La cosa ironica per me è che ero in Texas impegnato nelle riprese e lo sceneggiatore Elign James mi ha chiamato e raccontato la trama, e il mio pitbull era appena morto, aveva 15 anni, ed è stato un dono perché non ero lì quando è morto. Stavo lavorando, cosa che mi ha davvero infastidito. E ogni momento in cui ho l’occasione di trascorrere il mio tempo con Sally, so che Sarah è lì, ma è il cane il mio interesse sentimentale preferito al mondo.