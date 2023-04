Mayim Bialik ha rivelato che il reboot della serie Blossom potrebbe diventare una realtà e lo script è stato completato.

L’attrice, star della sitcom degli anni ’90, ha svelato che il creatore della serie Don Reo ha firmato un pilot per il possibile ritorno della storia sul piccolo schermo.

Mayim ha dichiarato:

Lo show avrebbe dovuto essere come Il giovane Holden su una ragazza, che è insolito. E ci piacerebbe fare un reboot che sia insolito. Ci piacerebbe fare uno show single cam. Tutti i membri del cast sono coinvolti.

Bialik ha però anticipato che i fan potrebbero attendere a lungo prima di vedere la storia approdare sul piccolo schermo:

Bialik, alcune settimane fa, durante un’apparizione alla Bryant University di Rhode Island, aveva dichiarato:

Tony Thomas, che è stato il nostro produttore esecutivo originale, è coinvolto. Paul Witt è morto, ma crediamo che Paul sia sempre stato con noi. I miei impegni non mi hanno nemmeno permesso di pensarc i, ma io e Don siamo finalmente pronti ad avere un progetto più significativo in proposito. E le persone continuano a chiedermelo. Eravamo uno show particolare su una ragazza all’epoca. Non c’erano show sulle ragazze sui network tradizionali. Tutti dicevano: ‘Nessuno lo vedrà’. Ed eccoci qui.