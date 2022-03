è statoa fronte della crisi attualmente in corso tra Ucraina e Russia.

Dopo il grande successo nel 2018, la serie era stata confermata per una stagione 2 le cui riprese vennero interrotte a causa dell’emergenza sanitaria globale. Ora sembra che il conflitto tra Russia e Ucraina abbia definitivamente messo fine a McMafia, dato che BBC non trova adeguato produrre una serie su una famiglia russa. Il protagonista James Norton inoltre non riuscirebbe a tornare in forma entro le riprese pianificate.

Creato da Hossein Amini e James Watkins, McMafia è tratto dal romanzo best seller scritto da Misha Glenny. Con un cast di fama internazionale, McMafia racconta la storia di Alex Godman, figlio di esuli russi con una storia di mafia alle spalle, cresciuto in Inghilterra, che ha trascorso la vita a cercare di sfuggire dall’ombra di quel passato criminale. Mentre inizia a costruirsi la sua attività e a crearsi una vita con la sua fidanzata Rebecca (Rylance), il passato violento della sua famiglia ritorna a minacciarli e Alex è costretto a confrontarsi con i suoi valori per proteggere le persone che ama.

McMafia è al momento disponibile su Amazon Prime Video.

Fonte: Daily Mail