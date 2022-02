ha annunciato delle nuove serie tv animate basate su film Dreamworks: siache, avranno dei sequel sulla piattaforma streaming.

Il sequel di Megamind si chiamerà Megamind’s Guide To Defending Your City, sarà prodotto da DreamWorks Animation, e sarà un sequel diretto del film del 2010, in cui Megamind passa da essere la più grande minaccia della sua città al diventare un eroe per tutti. Lo show porterà gli spettatori assieme a lui nel viaggio che lo renderà un eroe. I suoi fidati robot monitoreranno le reazioni dei cittadini alle sue imprese, facendolo diventare il primo super eroe influencer. Alan Schoolcraft e Brent Simons, che scrissero il film originale,saranno produttori esecutivi al fianco di Eric Fogel. JD Ryznar sarà sceneggiatore e produttore esecutivo.

Per quanto riguarda Il piccolo Yeti, il progetto sequel si intitolerà Abominable and the Invisible City e sarà una serie tv comedy legata direttamente al film del 2019. Con Everest, lo yeti, Yi, Jin, e Peng che ora sanno che c’è un mondo magico là fuori, più vicino di quel che pensano. Quando scopriranno che gli umani stanno interagendo con le creature magiche comincerà la loro nuova avventura. Jim Schumann e Katherine Nolfi saranno produttori esecutivi mentre Tiffany Lo e Ethel Lung saranno tra gli sceneggiatori.

