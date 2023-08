Melissa Joan Hart ha rivelato di aver rischiato di perdere il ruolo da protagonista nella serie Sabrina, vita da strega a causa di un servizio fotografico realizzato per la rivista Maxim.

L’attrice, durante il podcast Pod Meets World, ha ricordato la serata in cui ha debuttato il video musicale di Drive me Crazy di Britney Spears, in cui appariva. Melissa era in crisi perché si era lasciata con il fidanzato, ma ha dovuto attendere nella sua limousine l’arrivo della popstar con cui doveva sfilare sul red carpet. Hart ha quindi lasciato l’evento perché aveva un impegno sul set di Scary Movie, in cui avrebbe dovuto avere il ruolo della giovane che viene uccisa all’inizio della storia. L’attrice ha spiegato:

Mi hanno messa in una limousine e mi hanno portato via. Io e il mio fidanzato ci eravamo lasciati e stavo piangendo ed ero sconvolta.

La situazione è poi peggiorata perché, arrivata in aeroporto, è stata informata al telefono che era stata licenziata dalla commedia horror e di andare all’after party in programma a Planet Hollywood. Melissa ha aggiunto:

Mentre ero al party, il mio avvocato arriva e dice: ‘Hai fatto un servizio fotografico per Maxim?’. E ho risposto: ‘Sì, l’ho fatto’. Mi ha quindi spiegato: ‘Bene, ti stanno facendo causa e vogliono licenziarti dalla serie, quindi non parlare con la stampa, non fare niente’. Ho ricevuto una telefonata sul cellulare da mia madre, dalla mia produttrice, che mi chiedeva cosa avessi fatto. Io ho risposto: ‘Non lo so, qualsiasi cosa mi abbia detto di fare il mio addetto stampa al servizio fotografico. Ho fatto delle foto per Maxim! Si tratta di Maxim, quindi ovviamente sei in biancheria intima.

A metterla nei guai era stata infatti una clausola presente nel contratto con Archie Comics che non le permetteva di apparire nuda o in altre pose non considerate adatte, durante il suo impegno nella serie. Melissa Joan Hart, pur di salvare il suo lavoro, aveva dovuto scrivere una lettera di scuse.

Che ne pensate del fatto che Melissa Joan Hart abbia rischiato di perdere il ruolo da protagonista in Sabrina, vita da strega a causa delle foto per Maxim?

Fonte: Deadline