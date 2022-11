Mercoledì: 10 curiosità che forse non sai sulla serie tv di Netflix

Mercoledì, la serie tv con Jenna Ortega e esordio televisivo per Tim Burton è finalmente disponibile su Netflix, ci sono alcune curiosità che potrebbero arricchire la vostra esperienza.

Jenna Ortega è Mercoledì

La protagonista della serie tv è interpretata da Jenna Ortega. Per prepararsi a interpretare Mercoledì, Jenna Ortega ha preso lezioni di violoncello, scherma, tiro con l’arco e tedesco, oltre naturalmente alla canoa e al duro lavoro che ha fatto per ricreare la fisicità di Mercoledì. Nella vita quotidiana camminava o correva pensando al ruolo di Mercoledì, provando diversi portamenti o pose per sembrare sicura e risoluta.

La macchina degli Addams

Seppur si vede solo in un paio di episodi, l’automobile della famiglia Addams è stata assemblata con pezzi provenienti da due auto diverse e pende dal lato del guidatore per far sembrare Lurch più grande.

I richiami a Tim Burton e i film preferiti degli attori

In tutta la serie sono nascosti richiami alla cinematografia di Tim Burton, a partire dalla parete sul retro del Weathervane Cafe, che è decorata con banderuole segnavento speciali che rappresentano immagini dei film del regista.

Ogni membro del cast di giovani protagonisti ha un film preferito diverso di Tim Burton: Jenna Ortega adora BEETLEJUICE – SPIRITELLO PORCELLO, tant’è cheda giovane sognava il protagonista ed era affascinata dall’interpretazione di Michael Keaton. Emma Myers ama FRANKENWEENIE, i film preferiti di Hunter Doohan sono SWEENEY TODD – IL DIABOLICO BARBIERE DI FLEET STREET e NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS, Percy Hynes White preferisce MARS ATTACKS!, Joy Sunday adora BATMAN – IL RITORNO, mentre Moosa Mostafa è un fan di LA SPOSA CADAVERE.

I capelli di Mercoledì

Uno degli aspetti fondamentali della primogenita degli Addams sono i capelli. Il team di acconciature e trucco ha cercato un equilibrio tra il look originale di Mercoledì e un nuovo aspetto più contemporaneo. Jenna Ortega ha una frangia che Tim Burton stesso le ha sistemato con un pettine.

Per creare le leggendarie trecce di Mercoledì, il team ha invece passato tre ore a provare diversi tipi di extension fino a trovare lo spessore e la lunghezza giusti. La nuca di Ortega era rasata per mantenere la linea dell’attaccatura dei capelli sempre perfetta.

I colori di Mercoledì

Nella serie, Mercoledì veste solo di nero o di bianco, mentre l’abbigliamento di tutti gli altri è a colori. Nemmeno le comparse sullo sfondo hanno abiti neri o bianchi per far sempre spiccare la protagonista.

I colori sono importanti anche per la cittadina di Jericho, che è stata concepita in netto contrasto con la Nevermore Academy. A Jericho tutto è a toni chiari e non esiste il nero. Quando Mercoledì ci va sembra subito fuori posto.

I costumi di Mercoledì

La costumista premiata agli Oscar Colleen Atwood, che collabora con Tim Burton da molti anni, ha lavorato ai costumi della serie tv. Si è lasciata ispirare dai disegni originali di Charles Addams. Suo nonno lo conosceva personalmente. Colleen Atwood combina creativamente elementi dello streetwear contemporaneo con tendenze di moda ispirate al mondo della musica, in particolare a Billie Eilish.

I disegni e i motivi che Mercoledì ha sull’uniforme bianca e nera di sartoria della Nevermore sono fatti a mano. L’uniforme la distingue dagli altri studenti, pur integrandola nello stesso mondo. Collen Atwood ha acquistato l’abito di Mercoledì per il ballo Rave’N dalla boutique londinese di Azzedine Alaïa e l’ha leggermente modificato. Quando ha visto l’abito sul manichino ha capito che era esattamente quello che cercava per il quarto episodio della serie tv.

Infine, i vari gruppi della Nevermore hanno dettagli speciali nei costumi che li contraddistinguono, per esempio i Pelosi (lupi mannari) hanno elementi di pelliccia o stampe animalier, mentre gli Stoner (gorgoni) hanno dei costumi più larghi e simili a pigiami.

Le scenografie

La serie è stata girata in ben 70 location e in sei teatri di posa. Gli scenografi hanno costruito l’intera città di Jericho in Romania, ispirandosi all’idea di un’archetipica cittadina del New England. I miglioramenti in CGI sono minimi e quasi tutto è stato costruito realmente, persino il campanile della chiesa.

Gli scenografi hanno lavorato con studenti di architettura e scultura a Bucarest, oltre ad altri scultori e artisti locali, che hanno aiutato il team principale a realizzare ciò che serviva per la serie, Tim Burton andava inoltre spesso nel laboratorio degli scultori.

Diverse riprese della Nevermore Academy sono state realizzate nel Castello di Cantacuzino che si trova sul versante rumeno dei Carpazi, con qualche ritocco in CGI. Lo scenografo Mark Scruton voleva che la Nevermore sembrasse un maniero in stile gotico del New England con richiami all’architettura di Bucarest, che descrive come “un’enorme ammasso di architettura eclettica, con influenze rinascimentali e ottomane filtrate attraverso la Transilvania”. Mescolare stili diversi per lui palesava il fatto che la Nevermore è un rifugio di tolleranza per i vari tipi di reietti.

Il mostro

Tim Burton ha ideato il mostro principale della serie. Il team creativo è andato a casa sua per “il meeting del mostro”, ha visto uno schizzo fatto da Burton sul tavolo e quello è diventato il modello per la realizzazione del la bestia di questa serie. Una copia dello schizzo originale di Burton è affissa alla parete della capanna di Xavier.

Mano, molto più di un alleato

Fin dall’inizio, Tim Burton e il team creativo volevano che Mano fosse interpretato da un attore e migliorato con elementi in CGI solo se necessario. L’interprete di Mano Victor Dorobantu di lavoro fa il mago e ha recitato per la prima volta proprio in Mercoledì.

Per le scene in cui compare Mano, Dorobantu passava tre ore a prepararsi e doveva indossare un vestito blu ogni volta che il suo personaggio era davanti alla telecamera in modo che il team di VFX potesse eliminarlo nella fase di post-produzione. Dorobantu ha spesso dovuto mettersi in posti inusuali sul set per fare le riprese correttamente, come a testa in giù, sotto il pavimento, dietro le pareti e persino dentro ai muri. Il team aveva a disposizione una valigia piena di mani prostetiche in diverse posizioni pronte all’occorrenza per sostituirlo.

Dorobantu si definisce un “amante dei tatuaggi”. È ossessionato dai trucchi di magia che mostrano movimenti delle mani in primo piano e ha il tatuaggio di una mano sul braccio da prima che rottenesse il ruolo.

Durante le riprese, Dorobantu si è fatto un tatuaggio ispirato alla copertina del libro “The Nightshade Society” che compare nella serie. Ha spiegato: “Mi piace molto avere tatuaggi simbolici. Dato che questa serie è la cosa più bella che mi sia mai accaduta, ho dovuto metterla sulla mia pelle”.

Per prepararsi al ruolo di Mano, Dorobantu ha contattato Christopher Hart, che aveva interpretato il personaggio nei film LA FAMIGLIA ADDAMS degli anni ’90 ed è anche lui un mago di professione, per scoprire il più possibile sul personaggio.

La colonna sonora di Mercoledì

Il lavoro del compositore Danny Elfman sulla colonna sonora si è ispirato principalmente ai disegni originali di Charles Addams. Elfman ha cercato di rendere “il tono che si era immaginato” dai disegni.

Ha usato un clavicembalo per tutti i brani per mantenere un legame con la musica originale della serie televisiva La Famiglia Addams, che guardava da piccolo.

Quando ha iniziato a sperimentare con la musica per la serie, Tim Burton gli ha suggerito di fare riferimento all’opera di Johann Sebastian Bach. Il compositore pensava che la musica della serie dovesse essere gotica, ma anche umoristica, con una sensibilità divertente e cupa allo stesso tempo.

Sapeva fin dall’inizio che la colonna sonora di MERCOLEDÌ avrebbe avuto molti suoni da sintetizzatore e atmosferici. Dopo aver passato in rassegna decine di pezzi per clavicembalo e organo, ha finalmente trovato quello giusto da usare come punto di partenza per creare i suoni della serie.

Mercoledì è disponibile da oggi in esclusiva su Netflix.

Sapevate qualcuna di queste curiosità legate a Mercoledì? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le ultime notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Comunicato Stampa