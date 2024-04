Grazie a Production List possiamo scoprire in maniera precisa – anche se manca ancora la conferma di Netflix – l’inizio delle riprese di Mercoledì 2, la seconda stagione della serie TV Netflix con Jenna Ortega ideata da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton, ispirata ai leggendari personaggi della famiglia Addams di Charles Addams.

Le macchine da presa cominceranno a girare il prossimo 30 aprile in quel di Londra. Tutto coincide con le varie indiscrezioni e dichiarazioni del cast emerse nei mesi scorsi che indicavano il mese di aprile come quello in cui sarebbe partita la lavorazione della seconda stagione della serie. Contrariamente alla prima stagione, girata in Romania, Mercoledì 2 verrà prodotta in Inghilterra e Irlanda.

Tempo fa la protagonista Jenna Ortega spiegava che queste nuove puntate avranno più elementi soprannaturali e che ogni episodio sarà come un mini-film (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

