Mercoledì batte il suo stesso record di ascolti su Netflix

Continuano i record di ascolti per Mercoledì. Come vi anticipavamo nella nostra analisi di domenica, la serie sta macinando tantissimi ascolti su Netflix, e nella sua seconda settimana “piena” ha raggiunto una cifra davvero incredibile nella Top10 diffusa dallo streamer. Dal 23 novembre a oggi, ha ammassato la bellezza di 752.5 milioni di ore di visualizzazioni, diventando la terza serie originale in lingua inglese più popolare di sempre su Netflix, dopo Stranger Things 4 e Mostro – la storia di Jeffrey Dahmer.

La serie originale più popolare in assoluto rimane Squid Game, ma il traguardo raggiunto da Dahmer e Stranger Things 4 di 1 miliardo di ore visualizzate nel giro di due mesi è assolutamente raggiungibile, anche perché Mercoledì sta avendo un andamento crescente: la prima settimana (21-27 novembre) aveva raccolto 341 milioni di ore (ma era uscita il 23 novembre), mentre nella seconda settimana piena (28 novembre – 4 dicembre) ha totalizzato 411.3 milioni di ore. Si tratta di un nuovo record settimanale per la serie in lingua inglese più vista di sempre in un’unica settimana (il record precedente, battuto la settimana scorsa, era stato stabilito da Stranger Things 4 con 335 milioni di ore). Attualmente il record assoluto per una serie è di Squid Game con 571.8 milioni di ore registrato nella sua settimana di maggiore popolarità globale.

Netflix segnala poi che al momento Mercoledì è stata vista da 115 milioni di account e che è la serie numero 1 in 89 territori.

Trovate tutte le informazioni su Mercoledì nella nostra scheda.