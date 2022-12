Mercoledì: Bloody Mary di Lady Gaga diventa virale, la reazione della popstar

La canzone di Lady Gaga “Bloody Mary” sta vivendo una sorta di rinascita a più di dieci anni dalla sua pubblicazione grazie alla nuova serie Netflix Mercoledì. La serie, incentrata sulla Mercoledì Addams interpretata da Jenna Ortega, ha debuttato sulla piattaforma di streaming il mese scorso conquistando il pubblico di tutto il mondo.

In seguito, i fan hanno ricreato una delle scene iconiche della serie in cui Mercoledì esegue una coreografia particolare inserendo proprio “Bloody Mary”. I video sono diventati virali specialmente su TikTok e Twitter e in seguito, la canzone è tornata nella Top 50 dei brani più ascoltati su Spotify. È interessante notare, però, che il brano non è nemmeno presente nella serie. La canzone che sentiamo durante la scena è “Goo Goo Muck” dei The Cramps. Nonostante non sia stata inserita nello show, Gaga è chiaramente felice di vedere come i fan stiano interagendo con il brano a distanza di anni. Dopo che l’account Twitter di Wednesday ha riconosciuto il trend di “Bloody Mary”, Mother Monster – così chiamata dai suoi fan, i Little Monsters – ha risposto all’account.

“Mercoledi’ spacca! 💋 Siete i benvenuti alla Haus of Gaga in qualsiasi momento (e portate Mano con voi, amiamo le zampe da queste parti 😉 )”, ha scritto la superstar.

Il riferimento “amiamo le zampe da queste parti” si riferisce all’iconica frase che Lady Gaga è solita usare ai suoi concerti e in alcuni casi anche nelle sue canzoni per coinvolgere la sua folla: “Put your paws up, little monsters“!

Slay Wednesday! 💋 You’re welcome at Haus of Gaga anytime (and bring Thing with you, we love paws around here 😉) https://t.co/aUdJEFYF68 — Lady Gaga (@ladygaga) December 1, 2022

