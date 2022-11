Mercoledì: Christina Ricci loda la serie tv di Tim Burton

Il prossimo 23 novembre Mercoledì debutterà su Netflix e Christina Ricci ha voluto lodare la serie tv con protagonista Jenna Ortega.

In una recente intervista con Entertainment Tonight l’attrice ha parlato del suo lavoro con Burton nella serie. Christina Ricci ha elogiato il regista e il team creativo per come lo show ritrae bene lo spirito di Mercoledì Addams e del resto della famiglia:

È Tim Burton, quindi non puoi davvero sbagliare. Inoltre, le sceneggiature erano davvero meravigliose. Adoro lo spirito con cui stavano realizzando la serie tv. Conserva davvero molto dello spirito di Mercoledì: quella dignità, quella ragazza incredibilmente sicura di sé che sa chi è e non cambierà né asseconderà le altre persone. Penso che sia davvero fantastico. Ogni generazione dovrebbe avere la propria Mercoledì.

L’attrice ha anche parlato di Jenna Ortega, che sta interpretando il ruolo che ha contribuito a renderla famosa. Ama il modo in cui Ortega interpreta Mercoledì, dicendo che è la scelta perfetta per il personaggio nell’era moderna:

Era solo Mercoledì. Sono venuta sul set – le riprese dello show erano in corso già da un paio di mesi – ed era Mercoledì, e sono così impressionato da lei come persona, come attrice. Davvero, è meravigliosa nella parte ed è perfetta… Lei è la Mercoledì perfetta per questa volta.

Mercoledì sarà disponibile dal 23 novembre in esclusiva su Netflix.

Cosa pensate delle parole di Christina ricci su Mercoledì?

Fonte: Comic Book