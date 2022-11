Mercoledì: Jenna Ortega parla dell’emozione di lavorare con Christina Ricci

Jenna Ortega, protagonista di Mercoledì, ha recentemente svelato le emozioni che ha provato nel recitare al fianco di Christina Ricci.

Recentemente intervistata da Variety, proprio per la premiere della serie tv all’Hollywood Legion Theater, Jenna Ortega ha dichiarato:

Non sono mai stata così imbarazzata. Mi sentivo come se non sapessi cosa dirle. Penso che sia un’attrice fantastica. La conosco come Mercoledì nella mia testa, quindi l’incontro è stato intimidatorio. Ma è così meravigliosa e talentuosa – ha reso tutto molto semplice.

Alla domanda su come si sentiva a indossare il costume di Mercoledì durante le riprese delle scene con Christina Ricci, la giovane attrice ha detto che sembrava sbagliato e che avrebbe voluto consegnarglielo.

Mercoledì sarà disponibile dal 23 novembre in esclusiva su Netflix.

