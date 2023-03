Mercoledì: Jenna Ortega svela la sua reazione alla popolarità della serie

Jenna Ortega ha svelato, raccontando la sua reazione, che non si aspettava per la serie Mercoledì un’accoglienza così positiva da parte del pubblico.

La protagonista del progetto prodotto da Tim Burton ha infatti spiegato, intervistata da The Times:

Mi ricordo che io e il cast di Mercoledì ne parlavamo in Romania. Dicevamo: ‘Cosa pensate accadrà con lo show?’. Non siamo mai andati oltre quella domanda. Ho pensato che lo show non sarebbe stato visto dagli spettatori. Che sarebbe stata una piccola gemma scoperta da poche persone.

Jenna, un po’ inaspettatamente, ha però rivelato che sarebbe stata felice se Mercoledì fosse meno popolare spiegando il lato negativo della fama in base alla sua esperienza precedente:

Quando ero più giovane recitavo in una serie Disney ed ero in un certo senso una figura pubblica, mi riconoscevano per strada e cose simili. Quando ci ripenso credo di essere stata così fuori posto. Non capivo in che situazione mi stessi trovando… E stavo iniziando a vedere da vicino il mondo di Hollywood per la prima volta, un po’ ti intimidisce, sei a disagio… Mi sentivo come se fossi la principessa delle persone. Non mi sentivo realmente me stessa. Poi ho iniziato a rallentare i miei impegni e ho vissuto una vita piuttosto normale.