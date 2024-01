Nelle prossime settimane, Jenna Ortega sarà impegnata in Irlanda sul set della seconda stagione di Mercoledì, la popolare serie Tv targata Netflix ideata da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton, ispirata ai leggendari personaggi della famiglia Addams di Charles Addams.

Intervistata da E! News sul red carpet degli Emmy, Jenna Ortega ha brevemente parlato della seconda stagione di Mercoledì 2 spiegando che le nuove puntate tenderanno più verso l’horror.

Sicuramente stiamo puntando un po’ più in direzione dell’horror. È davvero eccitante perché, in tutto la serie, mentre Wednesday ha necessariamente bisogno di un po’ di sviluppo, perché lei non cambia mai davvero ed è questo l’aspetto meraviglioso di questo personaggio.