Mercoledì: anche Lady Gaga si unisce al trend del ballo virale della serie

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato l’intervento sui social di Lady Gaga dopo che la sua canzone “Bloody Mary” è tornata nelle classifiche streaming grazie ai fan di Mercoledì, che l’hanno usata per ricreare un’iconica scena della serie in cui la protagonista balla. Nella serie, la canzone su cui Mercoledì danza è “Goo Goo Muck” dei The Cramps, ma i fan hanno preferito utilizzare una canzone della popstar per i loro video virali.

E ora è la stessa Lady Gaga a essersi inserita nel trend, pubblicando su TikTok la sua personale versione della coreografia eseguita da Jenna Ortega nella serie, ovviamente con Bloody Mary in sottofondo:

Nel frattempo, però, anche la canzone originale utilizzata nella serie ha avuto una rinascita in streaming. In particolare, su Spotify Goo Goo Muck ha avuto un incremento del 9500% negli ascolti.

I supervisori alle musiche della serie Jen Malone e Nicole Weisberg hanno parlato con Variety della loro selezione musicale:

Quale playlist ha Mercoledì nella sua testa? Malone: Musica classica – cose piuttosto dark, non leziosi minuetti – musica latinoamericana vintage e ovviamente canzoni Goth e post-punk. Jenna Ortega ha interpretato Mercoledì perfettamente. L’abbiamo utilizzata come un termometro, ma tutti (Gough, Millar e Burton) sapevano cosa volevano. Abbiamo dato dei suggerimenti per sostenere la loro visione. Perché i Cramps? Malone: Quando abbiamo preparato quell’episodio sapevamo che ci sarebbe stato un ballo scolastico con un mucchio di musica e che Jenna stava lavorando sulla sua fotografia. Avevamo una gigantesca playlist di Spotify e i Cramps c’erano sempre. Abbiamo proposto Human Fly, poi siamo passati a Goo Goo Muck. I Cramps sono perfetti per Mercoledì. Hanno affinità con il suo modo di pensare come i Siouxsie e i Joy Division. È stato facile ottenerla per la serie? Solo due Cramps del gruppo originario sono vivi. Jim Shaw è proprietario dei diritti di edizione, e la canzone è stata distribuita originariamente da Ronnie Cook and the Gaylads nel 1962. Malone: È stato semplicissimo. Tutti erano super felici che la usassimo.

