La prima stagione di Mercoledì, la serie con protagonista Jenna Ortega realizzata per Netflix, arriverà in formato DVD e Blu-Ray sul mercato americano.

Warner Bros Discovery ha infatti annunciato che i fan potranno acquistare i cofanetti dal 26 marzo. La versione Blu-Ray costerà 29.98 dollari, mentre quella DVD avrà un prezzo di 24,98 dollari. Entrambe conterranno tutti gli otto episodi e, per ora, non sono stati svelati gli eventuali contenuti extra.

In passato altre serie targate Netflix sono arrivate sul mercato homevideo, come The Crown, Stranger Things e Squid Game.

Le riprese della seconda stagione della serie Mercoledì si svolgeranno in Irlanda, a partire dalla primavera. Attualmente non è stata svelata la sinossi ufficiale delle puntate inedite e Netflix sembra abbia ordinato lo sviluppo di uno spinoff con protagonista lo zio Fester.

La serie con star Jenna Ortega è stata particolarmente apprezzata dagli utenti della piattaforma, arrivando a 250 milioni di visualizzazioni.

Che ne pensate? Sperate che Mercoledì arrivi in DVD e Blu-Ray anche sul mercato italiano?

Fonte: ComicBook

