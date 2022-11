Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione di Mercoledì è uscita nella sua interezza su Netflix, e già ci si chiede quando uscirà la stagione 2 e se sarà nuovamente coinvolto Tim Burton.

Nonostante l’episodio otto concluda il mistero dell’Hyde svelandone l’identità e il piano, ci sono ancora alcune questioni in sospeso per la giovane Addams che potrebbero venire affrontate nella stagione 2.

ATTENZIONE: SPOILER!

Quante stagioni avrà Mercoledì?

Al momento Netflix non ha ancora annunciato un rinnovo per la serie con protagonista Jenna Ortega, quindi non sappiamo per quante stagioni proseguiranno le avventure di Mercoledì Addams. Dato il finale aperto però, ci aspettiamo che ci sia almeno una seconda infornata di episodi.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione

La prima stagione si è conclusa con la morte della preside Weems, e la relativa chiusura di Nevermore per i sei mesi successivi. Mentre Mercoledì torna a casa, riceve un messaggio sul suo nuovo cellulare, uno stalker intenzionato a renderle la vita un inferno. Nel frattempo anche Tyler si risveglia dalla prigionia, ritrasformandosi nel temuto Hyde.

In una possibile stagione 2, qualora venisse confermata, potremo conoscere il nuovo preside di Nevermore e il nuovo sindaco di Jericho, oltre che esplorare queste due trame non appena annunciate.

In Mercoledì 2 tornerà anche Tim Burton?

In un’eventuale stagione 2, oltre al cast principale, composto da Jenna Ortega, Catherine Zeta Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J Ogawa, Moosa Mostafa e Georgie Farmer, potrebbe tornare anche Tim Burton, sia come produttore esecutivo, sia per dirigere un altro gruppo di episodi. Per ora tuttavia non è stato confermato nulla.

Quando esce Mercoledì 2?

Nel caso Netflix rinnovi Mercoledì per una stagione 2, il nuovo gruppo di episodi potrebbe arrivare nel corso del 2024, a meno che i lavori di sceneggiatura non siano già in corso in gran segreto. In ogni caso è ancora presto per preoccuparsi e, non appena ci saranno delle novità ve le riporteremo sulle pagine di BadTaste.

