Mercoledì: svelati i retroscena del casting per il ruolo di Mano

Gli sceneggiatori di Mercoledì, Alfred Gough e Miles Millar, hanno rivelato come si è svolto il casting per il ruolo di Mano nel progetto targato Netflix.

In un’intervista rilasciata a Variety, Millar ha spiegato:

L’interprete del personaggio è un illusionista rumeno, quindi ha una destrezza incredibile. Abbiamo fatto un sacco di audizioni. Tim Burton è stato davvero molto coinvolto in tutto questo. Era un po’ ossessionato da Mano. Abbiamo trascorso molto tempo provando e studiando il linguaggio dei segni con il nostro supervisore degli effetti speciali.

Il produttore ha aggiunto:

Nel nostro studio avevano davvero un vecchio teatrino per marionette rumeno usato per uno show televisivo locale. E quindi avevano provato in questo spazio, poi sono tornati e abbiamo avuto un video di cosa stava facendo. Farlo sembrare stranamente complesso e reale è stato davvero complicato e molto intenzionale.

La scelta di non usare gli effetti speciali si è rivelata particolarmente utile per una scena della prima stagione. (Se non volete anticipazioni sugli eventi delle puntate non proseguite con la lettura che contiene spoiler!)

Millar ha spiegato:

Penso che il momento in cui lo vediamo pugnalato contro la colonna fosse un rischio, perché volevamo che per Mercoledì fosse emotivamente devastante. Nelle mani sbagliate avrebbe potuto risultare incredibilmente dozzinale e scatenare reazioni come ‘O mio dio, realmente?’. Ma penso che funzioni realmente grazie all’interpretazione di Jenna e perché a quel punto credi realmente che sia senziente e che abbia delle emozioni, e tutto il resto. Si è trattato di un rischio che abbiamo preso e penso ci abbia ripagato.

