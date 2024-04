Il cast della serie Mercoledì si è arricchito con l’arrivo di Thandiwe Newton, che farà parte degli interpreti della stagione 2.

L’attrice è un volto molto noto tra gli appassionati di cinema e serie tv e, recentemente, per il piccolo schermo ha recitato in Westworld, progetto che le ha fatto ottenere ben 3 nomination agli Emmy per la sua interpretazione. Tra i progetti televisivi di cui è stata protagonista ci sono anche The Slap, Big Mouth, Human Resources e Rogue.

Attualmente Netflix non ha svelato i dettagli del personaggio affidato a Newton, come accaduto alcuni giorni fa con l’arrivo nel cast di Steve Buscemi, che si pensa potrebbe essere il nuovo preside della Nevermore Academy.

Per ora non è stata svelata la sinossi ufficiale delle puntate inedite, le cui riprese inizieranno tra pochi giorni, e Netflix sembra abbia ordinato lo sviluppo di uno spinoff con protagonista lo zio Fester.

La serie con star Jenna Ortega è stata particolarmente apprezzata dagli utenti della piattaforma, arrivando a 250 milioni di visualizzazioni.

Fonte: Variety

