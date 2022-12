Mercoledì: Tina Guo esegue il pezzo a violoncello come nella serie tv

Tina Guo, la violoncellista dell’orchestra di Hans Zimmer, ha rifatto il pezzo al violoncello visto in Mercoledì.

Nel video pubblicato su Instagram, che potete vedere qui sotto, la musicista esegue la versione di Paint it Black dei Rolling Stones, proprio come fatto dalla primogenita di casa Addams.

View this post on Instagram

Mercoledì Guo, Paint it Black

Giovedì sera ispirata da Mercoledì, complimenti ai miei sorprendenti amici Apocalyptica e al loro Nothing Else Matters che è incluso nella colonna sonora!