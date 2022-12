Mercoledì, considerando i dati record di visualizzazioni, sembra destinata a ottenere il rinnovo per la stagione 2 e le fonti di Deadline sostengono che le trattative siano già in corso.

L’annuncio potrebbe arrivare nel 2023, facendo quindi ancora attendere gli spettatori per qualche settimana. I produttori, tuttavia, stanno già iniziando a parlare ai potenziali sceneggiatori dei nuovi episodi e si starebbero valutando le location per le riprese.

MGM è stata acquistata da Amazon con un accordo di ben 8.58 miliardi di dollari e la società di Jeff Bezos è ora responsabile della produzione dello show realizzato per Netflix.

Lo studio produce altri titoli molto apprezzati come The Handmaid’s Tale per Hulu, Fargo per FX e Vikings: Valhalla per Netflix.

La serie con star Jenna Ortega ispirata ai personaggi della Famiglia Addams ha superato l’ambita quota di 1 miliardo di ore viste in streaming.

Nel cast ci sono anche Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen e Christina Ricci. Nel team della produzione ci sono Alfred Gough, Miles Millar, Burton, Steve Stark, Andrew Mittman, Gail Berman, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Tommy Harper, Kevin Lafferty e Kevin Miserocchi.

