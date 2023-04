Amazon Studios ha comprato il film Merry Little Batman e la serie tv spin-off dello stesso Bat-Family, dopo aver ordinato due stagioni di Batman: Caped Crusader.

Merry Little Batman è un film comedy animato per famiglie che segue il giovane Damian Wayne mentre si ritrova da solo a Villa Wayne alla vigilia di Natale e si trasforma in “Little Batman” per difendere la sua casa e Gotham City dai criminali e dai supercriminali intenti a voler distruggere le vacanze.

Prodotto da Warner Bros. Animation e basato sui personaggi della DC, Merry Little Batman è diretto da Mike Roth (Regular Show) su una sceneggiatura di Morgan Evans (Teen Titans Go!). Roth è anche produttore esecutivo, insieme a Sam Register.

Dopo gli eventi del film natalizio, ci sarà Bat-Family. Protagonisti saranno Batman, Alfred e il giovane Damian Wayne, che ha assunto il ruolo di Little Batman, insieme ad alcuni nuovi arrivati ​​a Villa Wayne, mentre affrontano il divertimento e le frustrazioni della vita come un superfamiglia.

Jase Ricci, Mike Roth e Sam Register saranno i produttori esecutivi della serie, prodotta dalla Warner Bros. Animation.

Fonte: Deadline

