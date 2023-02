Briana Middleton sarà la protagonista di Metropolis, la nuova serie di Apple TV+ sviluppata da Sam Esmail ispirandosi al film cult di Fritz Lang realizzato nel lontano 1927 e sul romanzo di Thea von Harbou.

L’attrice, prossimamente sugli schermi con il film Sharper, avrà la parte di Finnie Polito, un nuovo personaggio che non appariva nel film.

La storia originale era ambientata in un mondo distopico e aveva come protagonisti Freder, il figlio benestante del leader della città, e Maria, una figura quasi divina per i lavoratori. I due affrontavano ciò che divideva i cittadini e riuscivano a unire le forze di diverse classi sociali.

Esmail produrrà Metropolis in collaborazione con UCP e Chad Hamilton tramite l’Anonymous Content.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti la serie Metropolis e il personaggio di Briana Middleton.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire altri dettagli sulla serie?

Fonte: Deadline