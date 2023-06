Metropolis, la serie tv di Sam Esmail definita “una delle produzioni più ambiziose al mondo“, non verrà più realizzata.

Prodotta da Universal Content Productions, Esmail Corp (che con UCP ha un accordo di prelazione) e Anonymous Content per Apple TV+, Metropolis era in preproduzione da mesi in Australia: le riprese sarebbero iniziate nel corso dell’estate. La troupe è stata appena avvertita che, invece, i lavori sono definitivamente conclusi e che la serie non verrà più realizzata.

Un portavoce dello studio ha spiegato che “i costi stavano lievitando, e le incertezze legate all’attuale sciopero degli sceneggiatori ci hanno costretto a prendere questa difficile decisione”. Le sceneggiature definitive non erano infatti ancora ultimate quando lo sciopero è iniziato il 2 maggio: questo ha causato dei ritardi che hanno fatto incrementare progressivamente i costi di sviluppo. Il casting era quasi ultimato: qualche mese fa era stato annunciato il coinvolgimento di Briana Middleton e Lindy Booth.

Le riprese si sarebbero dovute svolgere nello stato di Victoria, in Australia, generando quasi quattromila posti di lavoro e sfruttando un gigantesco teatro di posa con virtual production. La produzione aveva anche ottenuto importanti sgravi fiscali.

Il film originale di Fritz Lang, datato 1927, era ambientato in un mondo distopico e aveva come protagonisti Freder, il figlio benestante del leader della città, e Maria, una figura quasi divina per i lavoratori. I due affrontavano ciò che divideva i cittadini e riuscivano a unire le forze di diverse classi sociali.

Fonte: Deadline