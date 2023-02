Apple TV+ ha svelato che il cast della serie Metropolis si è arricchito con l’arrivo di Lindy Booth.

L’attrice, conosciuta dal pubblico televisivo grazie a The Librarians, avrà la parte di Maria nella versione televisiva del cult della fantascienza diretto nel 1927 da Fritz Lang.

Pochi giorni fa era stata annunciata la presenza tra gli interpreti di Briana Middleton, che avrà la parte di Finnie Polito, personaggio creato per la serie.

La storia originale era ambientata in un mondo distopico e aveva come protagonisti Freder, il figlio benestante del leader della città, e Maria, una figura quasi divina per i lavoratori. I due affrontavano ciò che divideva i cittadini e riuscivano a unire le forze di diverse classi sociali.

Sam Esmail (Mr. Robot) ha ideato il progetto e produrrà Metropolis in collaborazione con UCP e Chad Hamilton tramite l’Anonymous Content.

Che ne pensate della scelta di Lindy Booth come inteprete di Maria in Metropolis? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline