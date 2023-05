Michael Bay sta lavorando assieme a Investigation Discovery a una nuova docuserie true crime che andrà in onda sul canale tv, che fa parte del pacchetto di Warner Bros. Discovery.

L’annuncio è stato fatto in occasione degli upfront: la serie andrà in onda nel 2024 e sarà dedicata a una “storia true crime terrificante e poco conosciuta”. Spiega Jason Sarlanis di ID:

Quando Michael Bay ci ha proposto per la prima volta di collaborare a un progetto di true crime, abbiamo subito capito che volevamo partecipare. Michael Bay è un regista e produttore incredibilmente dinamico la cui visione e narrazione attirano un vasto pubblico. Questa partnership sarà l’aggiunta perfetta alle nostre serate da blockbuster su ID.

Bay ha confermato il suo amore per il true crime:

Sono uno storyteller nel profondo; sono affascinato dalla mente umana e dall’esplorazione di ciò che fa scattare ognuno di noi. Quando documenta la storia di un crimine reale da quella prospettiva, il risultato finale è sempre intrigante. Noti per il livello della loro programmazione, l’esperienza di Investigation Discovery nei veri crimini non sceneggiati non ha eguali, e non vedo l’ora di svelare uno dei crimini più contorti del secolo”.

Bay, come noto, non è solo regista ma ha anche una casa di produzione di successo: recentemente ha prodotto Jack Ryan per Prime Video, e in precedenza ha prodotto la serie tv The Purge e molto altro. È tuttavia la prima volta che si cimenta nella produzione di una docuserie.

