Michael Cimino nel cast della stagione 4 di Non ho mai… e B-Loved

Non ho mai...

Michael Cimino ritornerà sugli schermi televisivi in occasione della stagione 4 di Non ho mai….

L’ex star di Love, Victor avrà la parte di Ethan, uno skater che attira l’attenzione e conquista i cuori tra i corridoi del liceo Sherman Oaks High. Il personaggio debutterà nelle puntate dell’ultima stagione ideata da Mindy Kaling che proseguirà il racconto dopo gli episodi con star l’attrice Maitreyi Ramakrishnan in arrivo sulla piattaforma di streaming.

Cimino reciterà inoltre nello speciale di HBO Max intitolato B-Loved, composto da due puntate. La regia è stata affidata a Emily Ting e la sceneggiatura è firmata da Cesar Vitale.

Michael reciterà accanto a Peyton List, interprete di Bea, ovvero un fantasma teenager dallo spirito libero che forma un’amicizia speciale con il nuovo arrivato in città, Cole (Cimino), vivendo nella casa dove abita il ragazzo da oltre 100 anni. Grazie all’aiuto di un anello magico che permette a Cole di vedere Bea, i due protagonisti riscopriranno il significato di essere vivi, ma anche l’importanza di lasciarsi andare.

Fonte: TheWrap