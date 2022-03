interpreteràin una nuova miniserie prodotta per Apple TV+. La star tornerà quindi sul piccolo schermo dopo il successo ottenuto dasu Netflix.

Il nuovo progetto è tratto dal libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America scritto dal premio Pulitzer Stacy Schiff. L’adattamento per la piattaforma di streaming sarà firmato da Kirk Ellis (John Adams) e sarà diretto da Tim Van Patten (I Soprano, Boardwalk Empire). La produzione sarà curata da ITV Studios America e Apple Studios.

Gli episodi racconteranno la storia elettrizzante di una delle scommesse più grandi della carriera di Benjamin Franklin. All’età di 70 anni e, senza alcuna preparazione diplomatica, Franklin ha infatti convinto la Francia a sostenere la democrazia americana. Grazie alla sua fama, carisma e ingenuità, Franklin ha ingannato le spie britanniche, gli informatori francesi e i colleghi ostili al suo progetto, il tutto mentre pianificava l’alleanza franco-americana del 1778 e la pace con l’Inghilterra del 1783. La missione, durata otto anni, rimane uno dei servizi più importanti di Franklin nei confronti della sua nazione, senza la quale l’America non avrebbe vinto la Rivoluzione.

Douglas sarà coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Ellis, Van Patten, Richard Plepler, Tony Krantz e Mark Mostyn, mentre Schiff sarà coinvolta come co-produttrice esecutiva.

Che ne pensate della scelta di Michael Douglas per il ruolo di Benjamin Franklin? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine