Michael Imperioli si è scagliato contro i “bigotti e omofobi” sostenendo che vieterà loro la visione delle serie di cui è protagonista.

L’attore ha condiviso su Instagram i suoi commenti dopo che la Corte Suprema americana ha stabilito che un web designer aveva il diritto di rifiutarsi di lavorare in occasione di matrimoni tra le persone dello stesso sesso.

Imperioli ha quindi sottolineato:

Ho deciso di impedire ai bigotti e omofobi di guardare I Soprano, The White Lotus, Quei bravi ragazzi o qualsiasi altro film o show televisivo in cui abbia recitato. Grazie Corte Suprema per permettermi di discriminare ed escludere chi non è d’accordo con me e le persone contro cui vado. USA! USA!