In occasione di un evento benefico, Michael J. Fox ha rivelato a una giornalista di Entertainment Tonight che Matthew Perry donò una parte importante dei suoi primi proventi guadagnati grazie a Friends alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson.

Spiega Fox:

Preferisco la discrezione, ma spero non gli dispiaccia. Quando vendettero la serie per la prima volta, qualsiasi cosa abbiano fatto, e il cast di Friends divenne milionario per il resto della sua vita, lui firmò un cospicuo assegno alla fondazione. Eravamo davvero agli inizi e stavamo cercando di trovare la nostra strada. Fu un’enorme dimostrazione di fiducia da parte sua. Non era legata a nessuna forma di autoesaltazione. Firmò semplicemente l’assegno e mi disse: “Prendilo e fai del tuo meglio”. Fu meraviglioso.

Perry è morto il 28 ottobre a 54 anni, e grazie al successo di Friends ha guadagnato milioni e milioni di dollari anche ben oltre la messa in onda degli episodi originali. Fox lo ricorda non solo per la sua generosità, ma anche per la sua simpatia, la sua abilità come tennista e il suo talento comico: