Sono passati tre anni dalla morte di Michael K. Williams, scomparso a 54 anni a causa di una overdose accidentale da fentanil, p-fluorofentanil, eroina e cocaina. Nei prossimi giorni verrà emessa la sentenza nei confronti di Carlos Macci, uno dei quattro uomini che vendettero la dose letale all’attore, e per l’occasione David Simon si è sbilanciato chiedendo clemenza verso l’uomo 71 enne al tribunale di Manhattan.

Il creatore di The Wire ha scritto una lettera di tre pagine a Ronnie Abrams, il giudice federale che dovrà emettere la sentenza, e il New York Times ne ha pubblicata una parte:

Ciò che è accaduto a Mike è un tragedia raccapricciante. Ma so che Michael avrebbe guardato alla vita dissoluta e desolata del signor Macci, e avrebbe pensato due cose: la prima, è che la responsabilità piena di ciò che è accaduto alla sua vita è di Michael e solo di Michael. La seconda, è che nulla di buono può accadere incarcerando un settantunenne sostanzialmente analfabeta, che per tutta la vita ha lottato contro le dipendenze. [Macci] si è trovato a vendere droga non tanto per fare soldi, ma per far fronte alla sua stessa dipendenza.